Nocerina, nuovi big dal mercato: ufficializzati Liurni e Uliano

Il calciomercato della Nocerina non conosce sosta e questa mattina la società ha ufficializzato l'ingaggio di altri due big, che impreziosiscono ulteriormente la rosa affidata al neo-tecnico Gianluca Esposito.

Per il centrocampo trovato l'accordo con Francesco Uliano. Esperto regista col vizio del gol, è stato capitano della Gelbison che lo stesso mister Esposito ha condotto alla storica promozione in Serie C due stagioni fa. Cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli, ha giocato 17 partite in Serie B con i bianconeri marchigiani tra campionato e Coppa Italia. In Lega Pro ha indossato le maglie di Gela, Mezzocorona, Pergocrema, SudTirol, Catanzaro, Mantova, Pordenone e Monza. Infine una lunga esperienza in Serie D con lo stesso Monza e con la Cavese, prima di ben 6 stagioni - con 32 reti e 14 assist - alla Gelbison, che lo hanno reso una bandiera del club vallese insieme all'esperto portiere Bernardino D'Agostino.

Per l'attacco invece è ufficiale il ritorno di Lorenzo Liurni.

L'esterno offensivo di nativo Terni ritorna alla Nocerina dopo quattro campionati disputati con Lavello, Follonica Gavorrano, Picerno e Casertana. L'attaccante classe 1994 vanta anche esperienze in Lega Pro tra le file di Castel Rigone e Prato.

Nella serata di ieri, la Nocerina ha anche reso noto l'accordo con Mario Crasta. Difensore centrale classe 2005, proviene dall’Empoli di cui è stato capitano dell’Under 18. L’atleta, alto 1,84 cm, nella scorsa annata ha giocato 23 gare in campionato e ha partecipato alla Viareggio Cup. Nel prestigioso torneo giovanile si è messo in evidenza realizzando anche 2 gol.