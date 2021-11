Nocerina, nuovi guai disciplinari: quietanza falsa per l'ex D'Anna

La grandinata di provvedimenti contro ex calciatori della Juniores e contro il presidente Paolo Maiorino trova un seguito in una nuova vertenza disciplinare per la Nocerina. La Commissione Accordi Economici della Lnd ha accolto il ricorso dell'ex rossonero Emanuele D'Anna, al quale la società dovrà corrispondere entro il mese prossimo la somma di 3.400 euro. Il calciatore, con un passato in Serie A tra le fila del Chievo, ha indossato due stagioni fa la casacca rossonera.

Il contenzioso avrà con molta probabilità ulteriori strascichi per il club e il suo legale rappresentante. A quanto si legge nel dispositivo, la Nocerina si è opposta alle richieste di D'Anna presentando tre documenti: una quietanza liberatoria rilasciata dal calciatore il 29 febbraio 2020 di ricezione di 2.000 euro; una dichiarazione del calciatore, datata 4 marzo 2020, di aver ricevuto un importo pari a 2.000 euro; la contabile bancaria di un bonifico del 5 giugno 2020, dell’importo di 2.000 euro, che reca la causale “saldo contratto” a testimonianza che si trattava dell’ultima trance di pagamento.

Tuttavia, «il calciatore ha dichiarato di aver sottoscritto la quietanza liberatoria solamente il 5 giugno 2020, a seguito del pagamento a suo favore di 2.000 euro tramite il suddetto bonifico del 5 giugno 2020». Una cifra che ha di fatto completato la riscossione di quanto pattuito fino al 29 febbraio, vale a dire 4.000 euro per metà corrisposti in contanti il 4 marzo 2020 e per metà con bonifico datato 5 giugno.

Vista la differenza delle date riportate sulla quietanza liberatoria prodotta dalla società del 29 febbraio 2020 e quella prodotta dal calciatore del 5 giugno 2020, la Commissione Accordi Economici ha trasmesso gli atti alla Procura Federale. Quest'ultima potrebbe comminare un ulteriore provvedimento nei confronti della società e del presidente Maiorino, tenendo conto che la Commissione Accordi Economici ha ritenuto «accertata la falsità della quietanza prodotta dalla società ASD Nocerina Calcio 1910».