Nocerina, nuovi test in programma: domani al Partenio con l'Avellino

Nuovi test in programma per la Nocerina, in attesa di completare un organico che al momento presenta numerose lacune. Le esigenze di altri elementi di esperienza in tutti i reparti, così come quella di completare la pattuglia di under, sono ben chiare al tecnico e al diesse. Ma per ora, oltre a tanti atleti in prova, tardano ad arrivare comunicati ufficiali inerenti nuovi tesseramenti.

La squadra rossonera sarà in campo domani pomeriggio al Partenio-Lombardi contro l'Avellino. Fischio d'inizio alle 17.00 per quello che, un bel po' di anni fa, rappresentava un derby dagli alti contenuti tecnici in Serie C. Dopo la sgambatura con la Scafatese, mister Cavallaro ha interesse a rivedere l'impatto in campo dei diversi atleti in prova. A partire dal giovane attaccante esterno Gallo, che ha deciso la gara con i canarini con una rete di pregevole fattura.

Il programma prevede sedute mattutine per il 2 e il 3 settembre, prima di un nuovo allenamento congiunto fissato per sabato 4 settembre al Novi di Angri: alle 16 molossi in campo contro il San Marzano.