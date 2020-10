Non si ferma il calciomercato della Nocerina. La società ha infatti ufficializzato il tesseramento di Alessio Donnarumma, centrale di mediana classe 1998, con esperienze in Serie C con le casacche di Vibonese e Picerno. Il nuovo centrocampista della Nocerina è cresciuto nei settori giovanili di Benevento e Inter. Sarà a disposizione del tecnico Cavallaro già a partire dalla prossima gara ufficiale.

Intanto, dalla Sardegna arriva la notizia che la Torres non partirà per la trasferta in Campania. La società ha ufficializzato la positività al tampone per un dirigente della prima squadra.

«Il presidente Salvatore Sechi - si legge nella nota ufficiale del club sardo - questa mattina ha provveduto a contattare l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) di Sassari, che ha avviato l’immediata procedura, come da protocollo e ha informato la Lega Nazionale Dilettanti in attesa di tamponi che saranno effettuati, presumibilmente, ad inizio della prossima settimana».

Nessun giocatore della Torres al momento è contagiato o presenta sintomi. Tuttavia, in ottica prevenzione, «la società ha avviato tutte le misure necessarie per evitare la diffusione del contagio in considerazione del viaggio da affrontare verso la Campania».

Il match coi sassaresi, che si sarebbe disputato ancora una volta ad Angri, potrebbe essere recuperato il 21 o il 28 ottobre prossimi.

