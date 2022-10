Nocerina, nuovo esordio di Zavettieri: aria tesa per la gara con la capolista

Nunzio Zavettieri vivrà domani il suo ritorno in panchina. Sarà infatti lui a guidare la Nocerina da “head coach” nel delicatissimo turno interno contro il Brindisi, capolista del girone H in condominio con Casarano e Fasano.

E non sarà un esordio tra i più semplici per l'ex tecnico di Bisceglie, Catanzaro e Juve Stabia. I rossoneri non vincono da un mese, esattamente dal sorprendente blitz in casa del Martina. E le ultime settimane non hanno certo restituito tranquillità a tutto l'ambiente, dopo la pantomima dei “gravi problemi familiari” che hanno portato all'addio di Sannino, una prestazione non proprio eccelsa con l'Afragolese e le recenti uscite di scena nello staff dirigenziale.

In tutto questo bailamme, è pure terminata la dose di pazienza degli ultras e dei tifosi in generale. Le dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane dal presidente Natale, completamente diverse da quelle in tono dimesso dell'amministratore delegato Grasso nei giorni scorsi, hanno contribuito a dare un quadro più che confuso tra quanto accade a Nocera Inferiore e quanto viene evidentemente percepito dal presidente negli States.

Un clima del genere potrebbe rappresentare una forte distrazione per la squadra, che al momento galleggia a pochissimi punti dalla zona playout. Grasso ha promesso rinforzi per rimettere in sesto un gruppo che ha dato ampia dimostrazione di non essere completo in tutti i reparti o comunque adeguato alla categoria. Ma da qui alla riapertura delle liste manca ancora un bel po' e l'ottimismo ha già abbandonato i pensieri dei supporters rossoneri.

Domani col Brindisi mancheranno ancora il centrale difensivo Khaleel e i centrocampisti Giacomarro e Ambro. Non dovrebbe cambiare il sistema di gioco rispetto alle uscite precedenti, a meno che mister Zavettieri non sia riuscito a individuare qualche soluzione alternativa nei pochi giorni in cui ha guidato gli allenamenti.