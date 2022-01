Nocerina, ecco un nuovo portiere: emergenza under contro il Bitonto

Un nuovo portiere per la Nocerina, che rimedia dunque alle partenze degli under Al Tumi e Scarpati. La società ha tesserato Vincenzo Venditti, classe 1987, che nelle ultime stagioni ha militato nei professionisti tra le fila di Ascoli, Juve Stabia, Alma Juventus Fano e Fermana.

Poche le presenze in gare ufficiali nei campionati maggiori per Venditti, che ha invece collezionato una buona esperienza nel settore giovanile dell'Ascoli, disputando anche per due anni il Torneo di Viareggio. L'estremo difensore abruzzese dovrebbe essere a disposizione di mister Cavallaro già per la gara casalinga con il Bitonto, in programma domenica.

Partita tosta per i rossoneri, al di là dell'ampio gap tecnico con la formazione pugliese. Il tecnico della Nocerina dovrà infatti fare i conti con numerose assenze, in particolare per ciò che concerne gli under. Oltre al difensore Bruno, infatti, restano in forte dubbio per domenica i vari Saporito, Chietti, Mancino, Cuomo e Palmieri, con questi ultimi due impiegati stabilmente da titolari per gran parte del girone d'andata da Cavallaro.