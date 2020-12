Test in famiglia, come di consuetudine il giovedì, per la Nocerina. Il tecnico Giovanni Cavallaro ha visto all'opera gli atleti a sua disposizione in una sgambatura nella quale sono andati a segno gli attaccanti Talamo, Diakité e Dammacco.

Prove tecniche e tattiche in vista dell'impegno interno col Sassari Latte Dolce, formazione accreditata a recitare un ruolo da protagonista in campionato. Buone notizie per gli under Fois e Katseris: per il primo, gli esami strumentali hanno scongiurato lesioni muscolari; il secondo sta gradualmente recuperando, ma salterà la gara di domenica come ampiamente previsto da giorni.

Intanto la società, in considerazione del turno infrasettimanale del 23 dicembre, ha formalizzato richiesta al Team Nuova Florida per un possibile anticipo di 24 ore della gara prevista da calendario domenica 20 dicembre ad Ardea. In caso di accordo tra i due club, il Dipartimento Interregionale ratificherà in tempi brevi la variazione di data.

