Nocerina-Ogliastra: si fermano Garofalo e Giacinti per l'anticipo

Anticipo di campionato per la Nocerina che domani ospiterà la Cos Sarrabus Ogliastra in un San Francesco che fresco di risistemazione del manto erboso. Ci si attende una importante cornice di pubblico pur giocando di sabato pomeriggio, con fischio d'inizio alle 14 per consentire ai sardi un più agevole rientro in sede.

Mister Nappi deve fare i conti con qualche problema di organico. Recuperati il portiere Venturini e l'attaccante Gadaleta, il tecnico rossonero dovrà rinunciare a ben cinque calciatori indisponibili. Oltre al lungodegente Manzo, a Picchi e Lomasto, infatti, resteranno fermi ai box anche il capitano Garofalo e il centrocampista Giacinti.

Mancherà in panchina anche lo stesso allenatore Nappi, appiedato per un turno dal Giudice Sportivo e sostituito in partita dal fratello Morano. In campo si potrebbe vedere la stessa Nocerina che ha avuto ragione del Budoni nell'ultimo turno di campionato. Con un paio di consueti ballottaggi, a centrocampo tra Vecchione e Tuninetti, in prima linea tra Gaetani e Guida.