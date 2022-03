Nocerina ospite della Casertana: Cavallaro, «Riscatto dopo Brindisi»

«Vorrei vedere la Nocerina migliore dell'anno per riscattare la partita di Brindisi, in cui di sicuro non abbiamo giocato il nostro solito calcio». Giovanni Cavallaro sprona così la sua squadra alla vigilia della delicata trasferta di Caserta. Scontro diretto in chiave playoff, contro una formazione che pare aver ritrovato lo spirito giusto, al netto del pesante quanto prevedibile ko esterno con la capolista Cerignola.

La Nocerina non avrà dalla sua l'apporto dei tifosi e la decisione ha sicuramente fatto storcere il naso ai molossi così come pure all'allenatore siciliano: «Andiamo a giocare in uno stadio che ha fatto la Serie C e credo che si potesse trovare una soluzione alternativa al divieto di trasferta. È ingiusto nei confronti dei nostri tifosi, che si sono sempre comportati bene. E poi è anche bello che allo stadio ci possa essere il clima di sfottò tra le tifoserie».

Due assenti per squalifica - Esposito e Talamo - oltre all'acciaccato De Martino. Cavallaro rassicura sulla presenza dei recuperati Bovo e Cuomo ed è convinto che i rossoneri dovranno scendere in campo con la mentalità giusta per affrontare un derby: «La partita di domani va affrontata con la massima attenzione e concentrazione. E con voglia di lottare per la città e per i tifosi che non possono essere presenti».