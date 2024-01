Nocerina-Ostiamare 3-2: gol vittoria in pieno recupero

La Nocerina trova la terza vittoria consecutiva e si riaffaccia in zona playoff nel girone G di Serie D. L'undici di Nappi batte col punteggio di 3-2 un Ostiamare reduce da ben quattro vittorie di fila, giunto al San Francesco con tutta la voglia di allungare la serie positiva.

E gli ospiti mettono subito in pratica queste intenzioni creando un paio di sortite pericolose con Icardi e Lazzeri, senza tuttavia trovare il bersaglio grosso. Al 34' Liurni scappa sul fronte destro, si accentra e va incastonare una perla nel "sette" lontano, facendo esplodere il San Francesco. Sulle ali dell'entusiasmo i padroni di casa. Cardella fa 2-0 ma c'è una bandierina alzata a vanificare l'esultanza.

Al rientro in campo dopo l'intervallo la Nocerina accelera. Morlupo è bravo su Guida, ma nulla può sul tap-in di Citarella che arriva a rimorchio in area su assist basso di Liurni. L'Ostiamare tenta la reazione.

Fantoni è impacciato su un cross da sinistra, ma c'è Esposito a salvare sulla linea. Poco dopo gli ospiti riaprono la partita con Bernardini, che risolve un "flipper" nell'area rossonera.

La Nocerina vuole chiuderla. Morlupo per due volte è provvidenziale, tenendo a galla i suoi che trovano addirittura un insperato pareggio con Icardi su calcio di rigore, concesso per un fallo evitabilissimo di Rossi su Maura. Non è affatto finita. I rossoneri ci credono fino alla fine e al 93', su corner dalla destra, Maimone fa sponda al centro per la puntuale "estirada" di Gaetani che fissa il punteggio sul 3-2 definitivo.