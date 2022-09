Nocerina, c'è l'ultima della classe: out Garofalo e Basanisi, due rientri

Quattro assenze e due rientri in gruppo in casa Nocerina, in vista dell'impegno interno di domani contro il Lavello (fischio d'inizio anticipato alle 14.30), fanalino di coda del girone H di Serie D. Si gioca di mercoledì per lo slittamento della giornata di campionato disposto dal Dipartimento Interregionale causa concomitanza con le elezioni.

Mister Sannino non avrà a disposizione quattro calciatori tra squalifiche e infortuni. Garofalo e Basanisi sconteranno il loro ultimo turno di stop disciplinare. Out anche i lungodegenti Khaleel e Giacomarro, per il cui recupero toccherà ancora attendere.

Le buone notizie riguardano il ritorno tra i disponibili del difensore De Marino - reduce da squalifica - del centrocampista offensivo Mancino, che figurano nella lista dei convocati diramata dal tecnico dei molossi. Sannino ha la possibilità di impostare uno schieramento a trazione anteriore, arretrando Mincica sulla linea di centrocampo e riproponendo Talamo titolare in attacco, con Scaringella e Valentini.

In pratica una sorta di 4-2-3-1 che vedrebbe in mediana Ambro e uno tra Chietti e Mancino agire da schermo davanti alla difesa. Ballottaggio anche in terza linea, con De Marino e Romeo a giocarsi una maglia da titolare accanto a Magri. Sugli esterni agiranno Boersma e Diniz.