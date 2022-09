Nocerina, pari anche col Francavilla: Scaringella gol, poi due espulsioni

Pari anche alla prima gara casalinga di campionato per la Nocerina, fermata sull'1-1 dal Francavilla al termine di una gara vivace e contraddistinta anche da ben tre espulsioni. Le due squadre giocano a viso aperto, creando numerose palle gol. Nel primo tempo partono meglio gli ospiti, pericolosi con Marconato e Pizzutelli, con quest'ultimo a colpire la traversa.

La Nocerina è costretta a un cambio a metà frazione per l'infortunio del libico Khaleel, protagonista dunque di uno sfortunato esordio in campionato. Prima dell'intervallo Basanisi, tra i migliori dei rossoneri, pareggia il conto dei legni.

A inizio ripresa Stagkos oppone ottimi riflessi a Kordic. Pochi minuti dopo Scaringella ci prova in rovesciata, ma trova il gol all'8' innescato da Basanisi. Quest'ultimo sfiora il raddoppio nonostante l'inferiorità numerica per la Nocerina, maturata per un doppio giallo al centrale difensivo De Marino. Sulla strada della mezzala rossonera c'è però ancora un montante della porta lucana.

La dura legge del gol colpisce con cinica puntualità 4 minuti dopo, con una sventola di Pizzutelli da lunga distanza che batte Stagkos per l'1-1. Nel finale lo stesso Pizzutelli e Basanisi si fanno trasportare dalla foga agonistica rimediando un rosso ciascuno.

Termina in parità, ma per mister Sannino ci sarà da lavorare in settimana per tamponare le assenze. In attesa del recupero di Giacomarro, bisognerà valutare le condizioni di Khaleel, rinunciando di sicuro per squalifica ai vari Garofalo, De Marino e appunto Basanisi.