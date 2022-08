Nocerina, pari col Napoli Primavera: gara ancora sospesa per oscurità

Ancora un'amichevole sospesa per sopraggiunta oscurità. E tocca ancora alla Nocerina, che dopo il test match contro la Turris conclude anzitempo anche la sgambatura contro il Napoli Primavera. La gara termina sul 2-2, con i rossoneri che rimontano due volte al momentaneo vantaggio degli azzurrini di Frustalupi.

Sannino ha modificato l'undici rispetto alla partita con la Turris, concedendo spazio a Garofalo, Schiavella e Talamo dal 1' nel collaudato 4-3-3. Il Napoli parte meglio nella prima frazione, sfruttando molto il campo in ampiezza. Al quarto d'ora Obaretin porta in vantaggio i partenopei di testa sugli sviluppi di un angolo. La Nocerina si fa viva alla mezz'ora con Basanisi che chiama Boffelli al riflesso in angolo.

In apertura di ripresa la Nocerina trova il pareggio con una bella marcatura del giovane Mancino, che si gira bene in area e scarica di destro sul secondo palo. Al 17' il Napoli ripassa ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Marchisano che salta in piena libertà al limite dell’area piccola.

A fissare il punteggio sul definitivo 2-2 ci pensa l'ultimo arrivato in casa Nocerina: il centrale difensivo Magri s'inventa una spettacolare “forbice” a centro area su una sponda dal versante sinistro. Al 31', sotto la pioggia e coi riflettori spenti, l'arbitro ottiene il placet dai due allenatori per il triplice fischio anticipato.