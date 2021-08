Nocerina, parla il diesse Bolzan: «L'obiettivo resta migliorarci»

La Nocerina torna in conferenza stampa per la prima volta dopo la fine della scorsa stagione agonistica. Nella sala stampa del Novi di Angri, quartier generale della preparazione precampionato dei molossi, il diesse Riccardo Bolzan ha fatto ancora una volta da portavoce al club.

E davanti alle telecamere ha evidenziato doti da “dribblomane” che non aveva certo quando calcava i campi di gioco. Bolzan è stato infatti molto bravo ad aggirare diplomaticamente alcune domande, in particolare relative al budget messo a disposizione dalla società per le operazioni di calciomercato. «Sappiamo di essere incompleti e stiamo lavorando per nuove operazioni. Rispetto agli anni scorsi, stiamo maggiormente filtrando le informazioni all'esterno. Sono cambiati i tempi del calciomercato rispetto alla scorsa stagione e questo influenza sicuramente le strategie della società».

Sugli obiettivi per questa stagione Bolzan non si è discostato dal comunicato diffuso dal presidente a fine giugno: «Puntiamo a migliorare quanto fatto nella scorsa stagione, ma sarebbe una presa in giro parlare di quarto posto rispetto alla quinta piazza conquistata appunto nello scorso torneo».

Dribbling secco anche sul possibile girone in cui sarà inserita la Nocerina. «La società possono esprimere al Dipartimento Interregionale le proprie preferenze, ma non è detto che vengano sempre assecondate. Tra l'altro, c'è ancora in ballo l'ipotesi di avere addirittura cinque o sei gironi composti da venti squadre e anche questa evenienza può condizionare le scelte di una società, soprattutto in chiave calciomercato».

Intanto la squadra continua ad allenarsi al Novi. In gruppo ci sono anche il difensore Sergio Saporito, centrale classe 2001 già in organico nella scorsa stagione e l'attaccante Ciro Palmieri, classe 2000 cresciuto nel vivaio del Napoli e reduce dall'esperienza con la maglia della Fermana.