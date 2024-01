Nocerina, Parravicini ai saluti: Rg Ticino la nuova squadra

Si chiude con un magro bottino la prima esperienza “meridionale” per il centravanti Nicolas Parravicini. L'attaccante ha salutato la Nocerina e s'è trasferito in Piemonte, destinazione RG Ticino (Serie D girone A). Il 26enne di Monza lascia i molossi con sole 3 reti all'attivo in 16 partite disputate tra campionato e Coppa Italia.

Prosegue dunque l'opera di smantellamento e rifondazione tecnica per i rossoneri.

Il direttore sportivo Emanuele Righi ha praticamente fatto a pezzi l'organico allestito la scorsa estate, mettendo a disposizione di Marco Nappi una squadra notevolmente modificata rispetto all'esordio in panca dell'ex attaccante di Fiorentina e Genoa.

Rispetto alla rosa iniziale, hanno lasciato la Nocerina in ordine sparso Uliano, El Bakhtaoui, Piccioni, Fontana, Magliocca, Caccavallo, Basanisi e Poziello. Partenze in parte bilanciate dagli innesti, nel corso delle settimane, dei vari Pinna, Cardella, Maimone, Carotenuto e Maccari. Nelle prossime ore la società potrebbe ufficializzare l'innesto di un altro attaccante over, oltre a puntellare ulteriormente la pattuglia under, falcidiata dagli infortuni nel corso del girone d'andata.