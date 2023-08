Nocerina, Parravicini è già un idolo: movenze alla «Ibra», i tifosi sognano

Stazza fisica, carattere, look ed efficacia sotto porta. In casa Nocerina i tifosi hanno già affibbiato la prima etichetta a uno dei tanti nuovi acquisti rossoneri. Individuando in Nicolas Parravicini il possibile «Ibra» molosso. Un paragone che stuzzica la fantasia della piazza, ma fa sicuramente sorridere il diretto interessato. «Quest'anno indosso anche la maglia a strisce rossonere, quindi un motivo in più per provare a emularlo come si deve. Speriamo porti bene».

Ci scherza su il gigante dell'attacco della Nocerina, ma sa bene che le aspettative della piazza per la nuova stagione sono davvero di altissimo profilo. «In attacco c'è una grande concorrenza quest'anno - aggiunge Parravicini - ma le grandi squadre devono contare sempre su un gruppo di ventidue titolari, tutti in grande concorrenza tra loro.

In prima linea abbiamo tutti caratteristiche diverse tra noi e questo faciliterà il mister nel modificare il sistema di gioco anche a partita in corso».

Sul piano personale, Parravicini si definisce abbastanza duttile, «perché ho giocato sia come prima che come seconda punta. Mi piace fare movimento, duettare coi compagno e non essere un attaccante statico. Ma so bene che ci saranno gare in cui ci sarà bisogno di una presenza di fisico in prima linea e mi adatterò senza problemi».