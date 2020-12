Un solo assente in casa Nocerina per la trasferta di Ardea contro il Team Nuova Florida. Manca all'appello infatti il solo attaccante Talamo, che sconterà l'ultima delle tre giornate di squalifica subite dopo l'espulsione nel match esterno con il Lanusei.

Mister Cavallaro ha recuperato pienamente tutti i calciatori che nelle ultime due settimane dovevano rimettersi a regime. L'ultimo di questi è stato l'attaccante Diakité, tenuto a riposo a inizio settimana ma pienamente ristabilito. Nei giorni scorsi il tecnico non ha dato indicazioni sulle scelte iniziali per l'anticipo in programma domani. Il sistema di gioco non cambierà - almeno in partenza -, ma potrebbe essere qualche avvicendamento tra gli interpreti.

Scalpita per un posto da titolare l'attaccante Dammacco, tenuto inizialmente fuori dalla contesa di Santa Maria Capua Vetere, ma capace di restituire grande verve alla manovra rossonera al suo ingresso in campo, unitamente a Manoni.

Qui di seguito l'elenco completo dei calciatori convocati da mister Cavallaro.

PORTIERI: Mario Cappa (2000), Gianluca Volzone (2000);

DIFENSORI: Nicolò Donida (1992),Andrea Impagliazzo (1992), Francesco Massa (2001), Santiago Morero (1982), Francesco Rizzo (1998), Sergio Saporito (2001);

CENTROCAMPISTI: Andrea Bottalico (1998), Emmanuel Cuomo (2002), Alessio Donnarumma (1998), Eduardo Esposito (2003), Antonio Fois (2002), Agostino Garofalo (1984), Panos Katseris (2001), Francesco Manoni (1997), Vincenzo Pisani (2001),Pierfrancesco Vecchione (1999)

ATTACCANTI: Gaetano Dammacco (1998), Andrea De Iulis (1993), Adama Diakitè (1993), Umberto Improta (1984), Pietro Martinelli (2000).



