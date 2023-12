Nocerina, una partenza a sorpresa: svincolato il fantasista El Bakhtaoui

Una nota stampa poco prima di mezzanotte per ufficializzare una partenza a sorpresa in casa Nocerina. La società ha infatti ufficializzato la risoluzione consensuale dell'accordo con l'attaccante esterno Faissal El Bakhtaoui. Il franco-marocchino avrebbe già numerose pretendenti, tra le quali il Campobasso, la Nuova Florida Ardea - tra le cui fila ha già militato nella scorsa stagione -, ma soprattutto il Cynthialbalonga.

Sarebbe proprio il club di Genzano di Roma ad avere al momento le migliori chance di ingaggiare il fantasista che a Nocera Inferiore, in questa stagione, ha finora giocato 10 gare e realizzato 3 gol, uno dei quali in Coppa Italia contro l'Ischia.

Il vero e proprio repulisti attuato dal diesse rossonero Emanuele Righi non risparmierà a quanto pare nemmeno il capitano Agostino Garofalo.

L'esperto jolly mancino potrebbe decidere di chiudere la carriera addirittura in Eccellenza, sebbene non manchi qualche contatto in Serie D.

Sospesa al momento la partenza del terzino Magliocca. Il classe 2003 era stato inserito in lista di sbarco, ma sembra siano state temporaneamente interrotte le operazioni burocratiche per il suo svincolo.