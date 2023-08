Nocerina, Petti completa la difesa: slitta ancora il ritiro di Mercogliano

Un primo contatto lo scorso 11 luglio, oggi la chiusura della trattativa. Alessio Petti completa il reparto difensivo della Nocerina, garantendo al tecnico Gianluca Esposito un'ulteriore e importante componente di esperienza in terza linea.

Il nuovo calciatore rossonero - che a dispetto del cognome nocerino è nativo di Imola - assume anche il ruolo di amuleto per i molossi, avendo già vinto quattro campionati di Serie D con con le maglie di Maceratese, Gubbio, Rimini e Monterosi. In carriera ha esordito in Serie B con il Cesena, club nelle cui giovanili è cresciuto calcisticamente. Oltre 250 partite tra Serie C e Serie D per Petti, che ha indossato anche le casacche di Imperia e Cynthialbalonga.

Intanto slitta ancora il trasferimento del gruppo rossonero a Mercogliano, località scelta dalla società per la seconda parte del precampionato.

In una nota il club ha evidenziato che sono in corso lavori per il ripristino delle migliori condizioni del terreno di gioco, in netto ritardo per l'impegno non onorato da una ditta precedentemente individuata dall'amministrazione comunale.