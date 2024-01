Nocerina, arriva Picchi dall'Empoli: Pinna salta la gara con la Flaminia

La Nocerina ha reso noto il tesseramento di Giulio Picchi, terzino destro classe 2005 proveniente dall'Empoli. Dopo l'esperienza nelle giovanili biancazzurre, il nuovo acquisto dei rossoneri ha giocato nella prima parte della stagione in corso tra le fila del Cenaia (Serie D girone E), collezionando 8 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Nativo di Livorno, il 19enne difensore toscano è il pronipote dell'indimenticato Armando Picchi - pilastro della grande Inter di Helenio Herrera - al quale nel 1990 è stato intitolato lo stadio di Livorno. L'atleta è già a disposizione di mister Nappi e va a colmare una importante casella nella pattuglia degli under rossoneri.

Intanto la squadra si allena per preparare il turno interno con la Flaminia Civitacastellana. Per il match coi viterbesi la Nocerina dovrà rinunciare a Pinna, fermato per una giornata dal Giudice Sportivo perché giunto alla quinta ammonizione stagionale.