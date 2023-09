Nocerina, Piccioni out con l'Ardea Esposito: «Occorrerà pazienza»

La Nocerina tornerà domani a calcare il prato del San Francesco dopo le due vittorie esterne consecutive contro Gladiator e Ostiamare. I molossi ricevono l'Ardea, fanalino di coda del girone G di Serie D che sconta però 2 punti di penalizzazione relativi alla passata stagione.

Mancherà il centravanti Piccioni, fermo ai box per un problema fisico che ne ha condizionato il rendimento anche nelle uscite precedenti. Rientrano a pieno regime invece Petti, El Bakhtaoui e Caccavallo. Il tecnico Gianluca Esposito chiede alla sua squadra di non farsi condizionare dal crescente entusiasmo della piazza per evitare di sottovalutare l'impegno: «Se pensiamo di vincere facilmente troveremo grandi difficoltà. Non dovremo prestare il fianco al contropiede, dovremo far girare la palla molto velocemente e verticalizzare rapidamente quando ci si presenterà l’occasione».

Già due i volti della sua Nocerina in questa stagione.

Una prima versione schierata con il 3-4-3, poi la variante con un centrocampista in più che ha fornito maggiore copertura, permettendo anche alla difesa di mantenere la porta inviolata. «In settimana abbiamo provato un ritorno al 3-4-3 - ha spiegato l'allenatore di Nola - ma le partite si giocano in campo e non sulla carta. Nulla è scontato e quindi domani mi aspetto una partita dura contro un avversario che ha zero punti solo a causa di una penalizzazione, che nelle prime tre giornate ha perso solo una volta. Noi abbiamo studiato gli avversari, abbiamo preparato bene la gara e dovremo avere pazienza».