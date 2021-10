Nocerina, in campo il ricordo di Fasciani: posticipata la trasferta con il Rotonda

Dubbi di formazione e un ballottaggio in prima linea per mister Cavallaro. La Nocerina rifinirà domani la preparazione in vista della gara col Brindisi, un match che avrà contenuti particolari fuori dal terreno di gioco. La tifoseria organizzata ricorderà infatti Francesco Fasciani, pioniere del tifo organizzato rossonero e tra i fondatori dei Mastiffs' Supporters, primo gruppo ultrà al seguito della Nocerina.

Per tutti era Frank, creativo e grafico la cui inventiva era alla base di tutte le scenografie allestite allo stadio San Francesco in occasione delle partite della Nocerina. Scomparso nella tarda serata di ieri, è stato ricordato anche da numerosi ex calciatori rossoneri. In Curva Sud al San Francesco ci sarà spazio per una gigantografia di Fasciani e sarà riproposto lo storico striscione dei Mastiffs, che fece le sue prime apparizioni allo stadio nei primissimi anni '80.

Sul piano tecnico, la squadra di Cavallaro dovrà fare a meno ancora dei vari Donida, Gallo, Bovo e Pietrolungo. Oltre a Mazzeo che, oltre ai motivi burocratici, è fermo per un problema muscolare accusato in allenamento nei giorni scorsi.

Intanto, il Dipartimento Interregionale ha reso noto che la gara Rotonda-Nocerina, valida per la quarta giornata e inizialmente in programma per mercoledì 6 ottobre, si giocherà il giorno successo con inizio alle 15.00.