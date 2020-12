«Vogliamo evitare facili entusiasmi dopo la vittoria per 4-0. Non siamo certo diventati fenomeni dopo la partita con il Nola». Giovanni Cavallaro prova a evitare voli pindarici per la sua Nocerina, alla vigilia della trasferta di Santa Maria Capua Vetere.

L'allenatore è consapevole dei rischi di sottovalutare l'impegno di domani, «vanificando quanto di buono fatto per riprendere nel migliore dei modi il ritmo delle partite ufficiali. Mi aspetto un Gladiator più aggressivo, che a differenza del Nola verrà ad aggredirci “alto” e che se la giocherà a viso aperto».

I nerazzurri, pur galleggiando ai limiti della zona playout, vantano comunque atleti di grande esperienza per la categoria. «Pur in piena emergenza - spiega Cavallaro -, con allenamenti e partite a porte chiuse, ci siamo fatti un'idea di come gioca il Gladiator, sul loro pressing, sulla loro fase difensiva e sui calci piazzati. Da parte nostra, proveremo a non snaturarci, pur consapevoli dei rischi che ci sono volendo costruire il gioco già dalla difesa».

Recuperato Cappa del tutto, per Impagliazzo ci sarà solo panchina. Mentre resterà fuori il giovane Katseris, vittima di un leggero fastidio muscolare che dovrebbe tenerlo fuori anche per l'impegno interno contro il Sassari Latte Dolce. «L'assenza di Katseris mi porta alcuni dubbi per la formazione - ha aggiunto l'allenatore rossonero -, ma ho ancora qualche ora per decidere, avendo comunque diverse opzioni a disposizione».

