Il difensore Campanella e il centrocampista Carrotta destano preoccupazioni in casa Nocerina, in vista della gara esterna contro la Gelbison. I due atleti sono usciti malconci dall'amichevole infrasettimanale contro il Gragnano e le loro condizioni andranno valutate in extremis prima che il duo tecnico Cavallaro-Esposito dirami domani la lista dei convocati.



Per la cronaca, l'amichevole è stata vinta per 3-1 dai rossoneri con le reti di Dieme - prolifico in allenamento, molto meno in partita -, Cristaldi e Pisani. Alla sgambatura non hanno preso parte i vari Scolavino, Russo e Mosca, costretti ai box dalla febbre.



Intanto, su disposizioni delle forze dell'ordine, cambia la modalità di acquisto dei biglietti per il settore Ospiti del Morra. In un primo momento era stata comunicata la vendita esclusiva al botteghino dello stadio di Vallo della Lucania; i tifosi nocerini, invece, potranno acquistare i tagliandi esclusivamente in prevendita, al costo di 11,50 euro, presso il punto vendita Splendor Cafè in via Cucci a Nocera Inferiore. Domenica, infatti, il botteghino del Morra resterà chiuso per ragioni di ordine pubblico. © RIPRODUZIONE RISERVATA