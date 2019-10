© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prestazione indecorosa contro il Francavilla ha fatto esplodere le prime espressioni di dissenso sulla Nocerina . Già nel corso della gara di ieri c'erano stati numerosi mugugni, sfociati in una sonora contestazione dopo il triplice fischio del direttore di gara.Contestazioni giustificatissime da una prestazione senza capo né coda, con la manovra affidata esclusivamente a estemporanee iniziative dei singoli piuttosto che su un'idea concreta di gioco. Tuttavia, i malumori della piazza non sono andati giù al presidente. Attraverso una nota, il massimo dirigente ha tenuto a sottolineare di aver messo a disposizione di un non meglio identificato consulente di mercato «un budget importante per la categoria, nonostante la pregressa situazione debitoria»; situazione debitoria peraltro imputabile a se stesso, viste le vertenze arrivate nelle ultime settimane da tesserati della scorsa stagione.Maiorino si lancia in valutazioni tecniche, giustificando la prova incolore della squadra, affermando che «con il cambio di guida tecnica, in pochi giorni i calciatori non riescono ad assimilare una filosofia di gioco diversa da quella precedente», promettendo una nuova impronta già da domenica prossima.E proprio a proposito di guida tecnica, al termine del match con il Francavilla il “co-allenatore”non ha disdegnato una frecciata evidente a Nello Di Costanzo, suo predecessore sulla panchina rossonera: «Abbiamo provato a proporre un gioco, cosa che in precedenza mancava a questa squadra. Non è semplice passare dal lanciare palla lunga in avanti al provare a costruire gioco partendo dalla difesa. Il nostro scopo è quello di avere un'idea di gioco».