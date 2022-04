Nocerina, prevendita con polemiche: con l'Altamura pagano anche i bambini

Nemmeno il tempo di incassare commenti negativi sulla scelta del sostituto di Giovanni Cavallaro in panchina, che la Nocerina deve fare i conti con un'altra pioggia di polemiche da parte dei tifosi. I nuovi mugugni riguardano la prevendita per la gara interna contro il Team Altamura, in programma in anticipo sabato 30 aprile prossimo allo stadio San Francesco.

La società ha infatti deciso di far pagare il biglietto anche agli under 12 per tutti i settori. Cifra simbolica di soli 2 euro, ma tanto è bastato per scatenare i commenti piccati degli sportivi di fede rossonera. I prezzi a tariffa intera vanno dai 7 euro per la Curva ai 25 euro per la Tribuna Vip. Previsti Ridotti riservati alle donne (5 euro per i Distinti e 10 euro per la Tribuna Laterale). Prosegue l'iniziativa riservata a studenti e allievi delle scuole calcio del comprensorio, con ingresso riservato nel settore Distinti al costo di 7 euro.

Nocerina, Cavallaro esonerato: il nuovo allenatore è Agostino Spica

Le prevendite sono attive presso i punti Futuransa delle due Nocera, GoldBet Casolla e bar Niño Café di Nocera Inferiore. Nel giorno della gara, a partire dalle 12, i tifosi potranno acquistare i biglietti al bar Bristot nei pressi dell'ospedale Umberto I.