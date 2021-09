Nocerina, prevendita per Bisceglie: c'è la rifinitura al Novi di Angri

Sono 275 i biglietti a disposizione dei tifosi della Nocerina in vista della trasferta di Bisceglie. La gara, valida per la prima giornata nel girone H di Serie D, è in programma domenica alle 15.

I sostenitori rossoneri potranno acquistarli presso i punti Futuransa nelle due Nocera fino a domani alle 19. Il costo è di 10 euro, cui aggiungere 2 euro per diritti di prevendita.

Intanto i molossi sosterranno domani mattina la seduta di rifinitura al Pasquale Novi di Angri. Indisponibile l'infortunato Donida, mister Cavallaro potrebbe lanciare subito dal primo minuto il centrale difensivo Cason, vista l'emergenza nel reparto arretrato.

Questo, insieme al ballottaggio tra i portieri Al Tumi e Pitarresi, il dubbio relativo all'undici di partenza da opporre ai nerazzurri pugliesi. Bovo e Mazzeo dovrebbero infatti partire inizialmente dalla panchina, in attesa di acquisire una migliore condizione atletica.