Nocerina, prezioso dono dal Comune: Giacomarro fermo per affaticamento

Un prezioso dono dal Comune di Nocera Inferiore alla Nocerina. Il club rossonero fruirà da oggi di un nuovo defibrillatore, che l'amministrazione guidata da Paolo De Maio - ex portiere dei molossi 30 anni fa - ha messo a disposizione dello staff medico della Nocerina. Oggi la consegna da parte del consigliere comunale Ferdinando Padovano, anch'egli fortemente legato alle sorti del sodalizio rossonero.

Intanto la squadra prosegue gli allenamenti in vista del prossimo test match, in programma il 12 agosto prossimo contro il Napoli Primavera di mister Frustalupi. Mister Sannino dovrebbe ritrovare tra i disponibili capitan Garofalo, che ha saltato la sgambatura con la Turris per problemi fisici, unitamente al centrocampista under Cuomo.

Da verificare le condizioni di quest'ultimo, così come quelle del playmaker Giacomarro, rimasto a riposo precauzionale per un affaticamento muscolare.