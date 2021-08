Nocerina, altro arrivo in prima linea: firma Palmieri, ex Napoli e Fermana

La Nocerina ha ufficializzato il tesseramento di Ciro Palmieri, attaccante classe 2000 che nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Fermana. Con il club marchigiano ha collezionato 22 presenze in Serie C, senza però realizzare gol.

Palmieri è cresciuto nel vivaio della Mariano Keller, prima di passare alle giovanili del Napoli. Ha realizzato 32 reti complessive tra formazione Under 17 e Primavera 1. Un talento che nella scorsa stagione il Napoli ha ceduto al Lille come contropartita tecnica per l'acquisto di Victor Osimhen: con Ciro Palmieri “partirono” anche il portiere Orestis Karnezis, il difensore Claudio Manzi e l'altro attaccante Luigi Liguori.