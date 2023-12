Nocerina, i primi addii ufficiali: ai saluti Uliano e Piccioni

Arriva l'ufficialità per una duplice partenza in casa Nocerina, a conferma degli indizi arrivati già lo scorso sabato, alla vigilia della gara casalinga contro l'Atletico Uri.

La società rossonera ha formalizzato la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Francesco Uliano, esperto regista che è già nei radar di diversi club di Serie D. Avviato invece l'iter per il trasferimento del centravanti Gianmarco Piccioni, che non è riuscito a incidere in zona gol a Nocera così come aveva fatto la scorsa stagione con la maglia del Matera.

Sull'attaccante - figlio d'arte - si è letteralmente scatenata un'asta tra la Fidelis Andria e L'Aquila, con il club pugliese al momento favorito rispetto alla squadra in cui Piccioni aveva già giocato dieci anni fa in Lega Pro. Nelle prossime ore la Nocerina ufficializzerà ulteriori partenze, prima di dedicarsi al riadattamento dell'organico rispetto alle esigenze tattiche di mister Marco Nappi.