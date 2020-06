Un ritorno dopo l'esperienza da calciatore, condita dalla storica promozione in Serie B e purtroppo pure dall'immediata retrocessione in Serie C. Riccardo Bolzan è di nuovo rossonero, andando però a operare nella stanza dei bottoni. L'ex esterno sinistro della squadra di Gaetano Auteri è il nuovo direttore sportivo della Nocerina.



L'annuncio nel pomeriggio di oggi, dopo le indiscrezioni circolate già nei giorni scorsi. Bolzan ha ottenuto a marzo del 2019 l'abilitazione federale da collaboratore della gestione sportiva. Il fatto di aver da poco concluso la carriera da calciatore - dopo aver militato in diverse squadre - potrà essere un buon viatico per l'allestimento di una rosa competitiva per la prossima stagione. Queste le speranze del presidente Paolo Maiorino.



«Sono estremamente emozionato e felicissimo che la scelta sia ricaduta su di me». Così si è espresso Bolzan sulle pagine del sito ufficiale del club. «La Nocerina rappresenta per me un’avventura ambiziosa e incredibilmente stimolante. Conosco bene le aspettative di un club e di una piazza così importanti e proprio per questo ho accettato immediatamente questa sfida».

