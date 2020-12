Prima vittoria stagionale in trasferta, terza posizione in classifica, primo gol in rossonero per De Iulis e blitz firmato da Diakité al 94'. Il riassunto sintetico del preziosissimo successo esterno della Nocerina ad Ardea, sul campo del Team Nuova Florida.

Punteggio finale di 1-2, in una gara che nel primo tempo non offre molte emozioni. Bottalico, Manoni, Katseris e Dammacco ritrovano una maglia da titolare; orfano di Talamo, ancora squalificato, Cavallaro ripropone Diakité dal 1' nonostante i lievi problemi fisici di inizio settimana, lasciando in panchina De Iulis.

Poche schermaglie nella prima frazione, con i portiere Cappa e Giordani impegnati in un paio di circostanze ciascuno. Al rientro dall'intervallo, Cavallaro alza il baricentro mandando dentro De Iulis per Bottalico. Proprio il neo-entrato sblocca la gara al quarto d'ora, dopo i tentativi di Morero e Dammacco. Ma è una gioia effimera, perché il Team Nuova Florida rimette le cose in pari con Coratella, che batte Cappa in posizione dubbia.

L'estremo rossonero oppone grandi riflessi in due circostanze contro gli avanti avversari, così come è bravo il suo dirimpettaio Giordani sul tentativo di Katseris. La gara sembra incanalarsi sul pari, ma all'ultimo respiro la zampata della “pantera” Diakité regala alla Nocerina i primi 3 punti in formato “da viaggio”.

Successo prezioso, ma da archiviare in tutta fretta perché mercoledì, nell'ultima gara del 2020, l'undici di mister Cavallaro sarà chiamato a un importante esame di maturità, in trasferta contro il Monterosi, seconda forza del girone G.

