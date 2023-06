Nocerina, primo nome per la panca: contatti con Esposito, ex Gelbison

Un primo contatto mesi fa, un nuovo abboccamento nelle ultime ore. La Nocerina starebbe pensando a Gianluca Esposito per la panchina nella stagione 2023-24. Ottenuta in extremis la salvezza dopo aver risanato numerose pendenze ereditate dalle precedenti gestioni, la società rossonera s'è messa a lavoro per costruire la squadra per il prossimo campionato.

Una squadra che possa competere per i piani altissimi della classifica, qualunque sia il girone, così come affermato dalla dirigenza nel corso della conferenza stampa di fine playout.

Esposito è un profilo giovane che vanta però già un buon curriculum in Serie D, impreziosito dalla storica promozione della Gelbison nei professionisti la scorsa estate.

L'allenatore di Nola è stato anche accostato ad altri club ambiziosi di categoria, ma avrebbe avuto contatti negli ultimi giorni col dirigente rossonero Rosario Stanzione. Restano al momento in bilico, sul piano dirigenziale, le posizioni del diggì Giuseppe Iodice e del direttore sportivo Danilo Pagni, approdati in rossonero lo scorso inverno.