Nocerina, primo rinforzo in avanti: dall'Ostiamare arriva Cardella

Primo allenamento con la Nocerina per Federico Cardella. Il 29enne attaccante è il primo acquisto per il reparto offensivo messo a segno dalla società rossonera nella finestra invernale di calciomercato. Il classe 1994 ha giocato tra le fila dell'Ostiamare nella prima parte della stagione, salutando il club laziale da capocannoniere del girone G di Serie D con 9 reti all'attivo, alle quali vanno aggiunti i 2 centri in Coppa Italia.

In categoria ha giocato 164 gare condite da 69 reti, numeri che impreziosiscono notevolmente il biglietto da visita del nuovo puntero della Nocerina. Conosce a menadito il girone G, avendo giocato in questo raggruppamento metà delle gare disputate in Serie D.

Si è già allenato oggi agli ordini di mister Nappi e potrebbe subito trovare spazio in maglia rossonera, complice anche il numero risicato di attaccanti disponibili per l'anticipo di sabato contro il Trastevere. Per il match coi capitolini Nappi recupererà anche il centrocampista Tuninetti, fermato domenica scorsa da un problema fisico nell'allenamento di rifinitura.