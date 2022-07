Nocerina, primo test in ritiro: 13 gol ai dilettanti di Bisaccia

Un primo test utile più a sciogliere le gambe che a provare in campo i dettami di mister Sannino. La Nocerina ha rifilato 13 reti a una formazione dillettantistica di Bisaccia, trovando comunque qualche positivo riscontro soprattutto tra gli uomini del reparto offensivo.

In particolare da Scaringella, che s'è presentato con un bel poker alla sua prima uscita - seppur non ufficiale - con la maglia rossonera. Nel tabellino finale ci sono anche le firme di Gaudino e Chietti, autori di una doppietta ciascuno, oltre che di Valentini, Mincica, Giacomarro, Mancino, Amarante.

Nel primo tempo mister Sannino ha schierato in avanti il tridente composto da Mincica e Valentini a supporto dal top scorer di giornata. Chiavi della mediana a Giacomarro, affiancato dall'under Mancino e da Basanisi. In porta spazio al greco Stagos, che s'è da subito messo a lavorare con grande impegno per sfruttare la stagione in rossonero come trampolino di lancio per la carriera.

Dopo il test di ieri, la squadra oggi ha sostenuto una doppia seduta di allenamento, aggiungendo dunque importanti carichi di lavoro. Domenica prossima è in programma una nuova sgambatura contro il Bellizzi Irpino, formazione che ha chiuso al quarto posto nello scorso campionato di Promozione girone B. Possibile che la società riesca a organizzare un altro test anche per sabato.