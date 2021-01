Prove tecniche di 4-4-2 per la Nocerina nel corso dell'allenamento di oggi. Il tecnico Cavallaro ha provato la nuova soluzione tattica, a quanto pare in funzione di quanto “studiato” sul Muravera, prossimo avversario dei molossi. Potrebbe essere un'ipotesi da valutare in corsa, tenendo conto dell'ormai collaudatissimo 3-5-2 impostato ormai dall'inizio della stagione.

Fuori causa Talamo, presente comunque a bordocampo, Impagliazzo e Garofalo sono sulla via del completo recupero in vista dell'impegno di domenica in Sardegna. Un leggero affaticamento ha interrotto l'allenamento del giovane Petito, under da alcuni giorni arrivato dalla Casertana.

Intanto Umberto Improta, attaccante rossonero fresco di abilitazione da allenatore Uefa B, evidenzia le difficoltà della trasferta di Muravera. «In casa contano sull'abitudine a giocare su un campo di ridotte dimensioni con fondo sintetico, peraltro non di ultima generazione. Ci ho giocato da avversario, quando ero al Portici e proprio quel campo rappresenta un'arma in più per loro».

L'impegno di domenica sarà solo il primo di tanti altri «esami di maturità. Lo sarà con il Muravera, ma anche contro il Latina, da tutti dato come favorito per la vittoria del campionato. In generale - aggiunge Improta - credo che siamo in crescita. Nelle ultime quattro partite ci siamo messi sulla strada giusta sia come gioco, sia a livello caratteriale. Limando alcune disattenzioni che c'erano state nelle partite precedenti».

L'attaccante napoletano non si sbilancia sugli obiettivi. Piuttosto sottolinea che la Nocerina ha l'unica idea di «restare agganciata alle primissime posizioni. Poi presumo che a marzo si possa delineare in via definitiva quello che accadrà in questo campionato. Siamo un gruppo completamente nuovo e non è certo semplice avere da subito una perfetta e precisa identità. So quante potenzialità ha questa piazza, l’ho visto da avversario quando ero al Lanciano nell’anno in cui la Nocerina è andata in Serie B. Nocera merita una categoria superiore ma le promozioni si costruiscono gradualmente e con la programmazione».

