La Nocerina ha sostenuto oggi un test in famiglia sul sintetico del Felice Squitieri di Sarno. Il duo tecnico Cavallaro-Esposito, in virtù delle tante parte e dei nuovi arrivi, ha provato il 4-3-3 in vista del turno interno con il Casarano. Saranno subito lanciati nella mischia dal primo minuto il difensore centrale Granata e il centravanti Dieme, ultimi arrivati in maglia rossonera.



Il dubbio riguarda due interpreti del nuovo scacchiere. In particolare una mezzala e un attaccante esterno. A centrocampo, qualora riuscisse a recuperare la condizione fisica, Mincione completerebbe il trittico con Corcione nel ruolo di playmaker e D'Anna da intermedio.



In prima linea, invece, Sorgente potrebbe finire in panchina qualora i tecnici scegliessero ancora il classe '99 Scolavino per la maglia numero 1. In questo caso, uno tra Conte e Messina completerebbe il tridente offensivo con Liurni e Dieme.



Intanto, in chiave mercato, la Nocerina ha ufficializzato il tesseramento del centrocampista Andrea Mandara, interno classe 2000 che ha già vestito il rossonero nel corso della gestione Morgia, collezionando 5 presenze in Serie D. © RIPRODUZIONE RISERVATA