Vertenze su vertenze. Riconosciute dal Collegio Arbitrale, per ciò che concerne gli ex allenatori e dalla Commissione Accordi Economici della Lnd per ciò che riguarda i calciatori. Oggi in casa Nocerina si è aggiunta un'ennesima richiesta di spettanze arretrate. Ed è arrivata dallo studio legale che tutela gli interessi di Bruno Iovino.



L'ex dirigente rossonero, che prima dell'avvento di Paolo Maiorino alla presidenza era stato anche legale rappresentante della Nocerina, ha maturato crediti per 11.850 euro. La somma riguarda il periodo luglio-ottobre 2018 e ad essa vanno aggiunge spese e oneri legali, secondo quanto richiesto dallo studio legale per conto del dirigente irpino. Se entro due settimane non dovessero esserci riscontri, Iovino adirà le vie legali per provvedere al recupero forzoso del credito vantato.



La missiva dell'ex legale rappresentante segue di pochi giorni il dispositivo della Commissione Accordi Economici, che ha riconosciuto all'ex portiere Franza un credito di 5.600 euro che la Nocerina dovrà versare entro il 19 dicembre. In scadenza anche i termini per liquidare gli arretrati agli ex tecnici Viscido, Chiancone e Mimmo Torre.



Per quanto concerne invece gli altri ex calciatori Orlando, Odierna e Di Crosta, la società rossonera ha fatto ricorso contro il dispositivo dello scorso 23 ottobre: il 3 dicembre si discuterà della triplice vertenza, ma pare abbastanza scontato che la Nocerina vedrà respinte le proprie istanze. © RIPRODUZIONE RISERVATA