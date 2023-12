Nocerina, quattro assenti a Sassari: uomini contati in attacco per Nappi

Quattro assenti e attacco ridotto all'osso per la Nocerina in vista della gara esterna con il Sassari Latte Dolce. Mister Nappi non potrà disporre dei classe 2005 Manzo, Gadaleta e Crasta, tutti fermi per infortunio. A questi si aggiunge anche capitan Garofalo, che è ancora fermo per squalifica.

La piena emergenza riguarda anche il reparto avanzato, dove Nappi può contare sui soli Guida, Liurni e Parravicini, non essendoci stata alcuna operazione in entrata a bilanciare le cessioni di Piccioni, El Bakhtaoui e Caccavallo. Dunque, scelte quasi obbligate per l'allenatore rossonero, in primis per quanto concerne il 2005 da schierare titolare, con Mariano nettamente favorito rispetto a Dorato ed El Hannaoui.

In mediana scalpita il nuovo acquisto Maimone (nella foto), che potrebbe però difficilmente trovare subito spazio da titolare anche in caso di un centrocampo completamente “over”.

Sarà Rossi a completare il quartetto degli under e Nappi potrebbe impiegarlo nel tridente d'attacco accanto a Parravicini e uno tra Guida e Liurni.