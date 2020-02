Ancora calciomercato in casa Nocerina. E ancora un portiere tesserato dal club del presidente Maiorino. Si tratta di Giuseppe De Brasi, classe 1995, che ha a lungo difeso i pali del Rende dall'Eccellenza alla Serie C, con una parentesi al Castrovillari in Serie D. Nella scorsa stagione ha collezionato 18 presenze tra i professionisti con la maglia della Cavese.



L'estremo difensore, nativo di Cetraro in provincia di Cosenza, è il quinto portiere tesserato dalla Nocerina dopo i vari Guddo, Scocco, Leone, Scolavino e Pizzella. Un piccolo record per il club rossonero, che a gennaio aveva trattato e quasi concluso l'accordo col Picerno per il giovane Fusco, sfumato poi in extremis.



Intanto, la squadra prosegue negli allenamenti in vista del turno interno con l'Altamura. Il duo tecnico Cavallaro-Esposito dovrà fare a meno degli squalificati Carrotta e De Siena, espulsi nella trasferta di Vallo della Lucania. Ma mancherà - verosimilmente per lungo tempo - anche il centrale difensivo Campanella, vittima di un grave infortunio nel corso dell'amichevole della scorsa settimana contro il Gragnano. © RIPRODUZIONE RISERVATA