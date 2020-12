«Non meritavamo assolutamente di perdere. Anzi, ci sarebbe andato stretto anche il pareggio». Giovanni Cavallaro esprime così il profondo rammarico per l’immeritata sconfitta subita dalla Nocerina a Santa Maria Capua Vetere.

Di fatto, scorrendo il taccuino delle azioni pericolose, il Gladiator ha capitalizzato al 100% tutte le occasioni da gol create, appunto due. Sul fronte opposto, la formazione rossonera non ha evidenziato lo stesso cinismo visto contro il Nola.

«Abbiamo creato almeno due opportunità nitide nel primo quarto d’ora - spiega il trainer della Nocerina -. Poi, pur subendo la loro iniziativa, l’unico tiro in porta subito è stato quello del loro vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo avuto sempre noi il pallino del gioco, pareggiando subito e creando almeno quattro-cinque occasioni nitide per fare gol».

Fatale, dunque, il secondo errore difensivo di giornata, su un’azione apparentemente innocua resa “letale” da un errato piazzamento della retroguardia. «Una palla facilmente leggibile, su cui avremmo sicuramente potuto fare di meglio, soprattutto il nostro portiere».

Consapevole dei difetti ancora da correggere, Cavallaro tiene comunque a sottolineare che «la Nocerina ha creato un bel po’ di palle gol e questo mi rende orgoglioso. È segno che questa è una squadra importante, che ai punti avrebbe nettamente meritato la vittoria».

Va da sé che tocchi ancora lavorare un bel po’ sul piano fisico, dovendo smaltire il lungo stop causa Covid, con tanti calciatori costretti a saltare gli allenamenti per un mese. Un aspetto da non sottovalutare, così come va evidenziato l’impatto positivo sulla gara di Manoni e Dammacco, chiamati in causa a partita in corso.

«Le scelte iniziali sono state fatte in funzione delle condizioni del terreno di gioco - ha spiegato Cavallaro -. L’idea era quella di far subentrare l’ulteriore qualità di Manoni e Dammacco, ma pure di Bottalico, per dare l’accelerazione vincente nella ripresa. E ci eravamo riusciti, visto che siamo arrivati in porta tantissime volte fino a un quarto d’ora dalla fine».

Domenica prossima si torna al San Francesco, contro il Sassari Latte Dolce, «squadra costruita per primeggiare, guidata da tre anni dallo stesso allenatore e con una ottima idea di gioco. L’anno scorso ha concluso al terzo posto ed è chiaro che sarà una di quelle partite che non vanno certo “preparate” sul piano psicologico. Tuttavia - ha concluso Cavallaro - in campo ci sarà una Nocerina che proverà sempre ad applicare la sua idea di gioco, partendo da tutti gli aspetti positivi della gara con il Gladiator».

