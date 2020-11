Prove di ritorno alla normalità per la Nocerina, che oggi ha sostenuto una seduta di allenamento allo stadio Novi di Angri. Nella partitina a ranghi misti, sono andati a segno il solito Dammacco e l'ultimo arrivato De Iulis. Entrambi scaldano i motori per farsi trovare subito pronti al ritorno in campo, previsto domenica 29 novembre prossimo contro il Nola.

L'infermeria è praticamente vuota. Sono solo due infatti gli atleti ancora alle prese con il Covid; entrambi sono in attesa di sottoporsi a un nuovo tampone che, si spera, ne possa accertare la guarigione definitiva.

Dalla prossima settimana la squadra tornerà al classico programma di allenamenti infrasettimanale, con l'aggiunta di una seduta di lavoro prevista per lunedì pomeriggio al San Francesco. Si lavorerà nello stadio di casa anche giovedì pomeriggio e sabato mattina per la rifinitura; nei restanti giorni, previste sedute mattutine sul sintetico del Pasquale Novi di Angri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA