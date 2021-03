Nocerina, recupero col Giugliano: rientra Morero, arruolato Talamo

Il rientro da squalifica di capitan Morero e la convocazione un po' a sorpresa di Talamo (nella foto) sono le buone nuove in casa Nocerina, che domani pomeriggio scenderà in campo al De Cristofaro, per il recupero della gara esterna con il Giugliano, valida per la prima giornata di ritorno.

L'attaccante era reduce dal lungo infortunio alla caviglia e dunque per lui si tratta di una convocazione “di incoraggiamento”, per così dire. Talamo era stato bloccato dal problema fisico subito dopo essersi sbloccato in fase realizzativa, dopo un inizio sfortunato in zona gol.

L'attaccante dovrà ovviamente recuperare la condizione atletica giusta, ma rivederlo tra i disponibili è un'ottima notizia per Cavallaro, che in prima linea dovrà ancora fare a meno di Diakité e Sorgente, per i quali non ci sono ancora certezze sui tempi di recupero.

In porta i molossi dovrebbero ritrovare Volzone in luogo di Cappa, mentre in avanti c'è un possibile ballottaggio tra El Bakhtaoui e Sandomenico sulla linea di trequarti. Qui di seguito la lista completa dei convocati.

PORTIERI: Cappa (2000), Volzone (2000);

DIFENSORI: Donida (1992), Impagliazzo (1992), Morero (1982), Rizzo (1998), Saporito (2001);

CENTROCAMPISTI: Cuomo (2002), Donnarumma (1998), Esposito (2003), Fois (2002), Garofalo (1984), Manoni (1997), Petito (2002), Pisani (2001), Vecchione (1999);

ATTACCANTI: Dammacco (1998), De Iulis (1993), El Bakhtaoui (1992), Katseris (2001), Improta (1984), Martinelli (2000), Sandomenico (1990), Talamo (1996)



