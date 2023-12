Nocerina, il repulisti non si ferma: risoluzione anche per Poziello

La rivoluzione tecnica in casa Nocerina non conosce sosta. La società rossonera ha reso noto che nella giornata di oggi è stata formalizzata la risoluzione consensuale del contratto col centrocampista Raffaele Poziello. Il calciatore ex Giugliano non ha inciso nella sua seconda esperienza in rossonero. In questa stagione ha infatti totalizzato solo sei presenze, delle quali due in Coppa Italia di Serie D.

Intanto oggi un volto nuovo si è allenato coi rossoneri. Si tratta di Giuseppe Maimone, centrocampista classe 1994 che nella prima parte della stagione ha indossato la maglia del San Marzano, totalizzando 11 presenze tra campionato e Coppa Italia, condite da 2 reti realizzate nel match vinto dai blaugrana contro l'Atletico Uri col punteggio di 4-1.

Non c'è comunque ancora stata l'ufficialità del trasferimento, in attesa che vengano completate tutte le formalità burocratiche.

Per quanto concerne il campo, un altro problema di formazione si è aggiunto per mister Nappi. Il difensore Crasta, classe 2005, si è fermato per un fastidio muscolare. Una sorta di maledizione quella relativa proprio ai 2005 rossoneri: nelle scorse settimane hanno subito gravi infortuni anche l'altro difensore Manzo e l'attaccante Gadaleta. Dunque, in vista della gara in trasferta col Sassari Latte Dolce, mister Nappi sarà costretto ad attingere alla formazione Juniores per completare l'undici di partenza.