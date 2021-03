Nocerina, respinte dimissioni del tecnico: Maiorino promette repulisti nella rosa

Lascia strascichi pesanti il secondo deludente pareggio consecutivo per la Nocerina. Il tecnico Giovanni Cavallaro ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, incassando tuttavia la fiducia della società che le ha immediatamente respinte. Il giovane allenatore palermitano resterà al suo posto, con una promessa da parte del presidente Maiorino.

La società valuterà infatti la posizione di tutti i calciatori, non essendo soddisfatta del rendimento di alcuni di loro negli ultimi tempi. Insomma, il massimo dirigente ha promesso un vero e proprio repulisti nell'organico dei molossi, con foglio di via per calciatori che possano garantire di onorare la maglia col massimo impegno fino al termine della stagione in corso.

Una decisione forte, che arriva dopo due partite in cui la squadra ha concesso fin troppi regali prima al Nola, poi allo stesso Giugliano. Lasciando per strada, di fatto, quattro punti che avrebbero permesso alla Nocerina di allungare il passo sulle inseguitrici e, perché no, di accrescere le velleità di poter agguantare il terzo posto.

Intanto, da ieri il presidente ha disposto un rigoroso silenzio stampa a tutti i tesserati, in attesa degli annunciati provvedimenti e, verosimilmente, di risultati e prestazioni che rispecchino le aspettative della dirigenza.