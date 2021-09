Nocerina a reti inviolate a Bisceglie: gara scialba, Bovo out per infortunio

Un punto all'esordio in campionato. La Nocerina torna a casa da Bisceglie con uno 0-0 tutto sommato positivo, maturato al termine di una gara non particolarmente spettacolare. Tante assenze tra le fila rossonere, cui si è aggiunto in corso d'opera pure l'infortunio di Bovo.

L'esperto centrocampista, adattato al centro della retroguardia per esigenze di formazione, ha dovuto abbandonare il campo a fine primo tempo per noie muscolari. Non al top della condizione fisica, l'atleta ex Padova e Salernitana valuterà nei prossimi giorni l'entità dell'infortunio che rappresenta comunque una importante tegola per mister Cavallaro.

Nel primo tempo ci prova Talamo dopo pochi minuti, ma l'occasione migliore è nei piedi di Lorusso, che chiama Al Tumi all'intervento provvidenziale in angolo. Poco altro fino all'intervallo, se non una conclusione di Palmieri che non crea troppi grattacapi a Martorel.

Stesso spartito nella ripresa, con la Nocerina a pungere per prima con Menichino. Poi altro grosso rischio per la Nocerina, causato da un errore in uscita di Al Tumi: La Piana conclude a botta sicura, ma Garofalo salva in extremis la porta rossonera.