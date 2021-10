La Nocerina riabbaccia Dammacco: col Rotonda torna disponibile Bovo

La Nocerina ritrova in attacco Gaetano Dammacco. L'atleta pugliese aveva lasciato i molossi in estate, accettando l'offerta economica del Muravera. Ma la sua avventura in Sardegna è durata ben poco. L'attaccante classe 1998 torna dunque in rossonero dopo le ottime cose fatte nella scorsa stagione.

Tra i top scorer dei molossi in campionato, era stato spesso impiegato da mister Cavallaro come una sorta di finta mezzala in un centrocampo a cinque. Di fatto, appoggiava spesso e volentieri la manovra offensiva dei suoi, non lasciando alcun punto di riferimento alle difese avversarie, trovando proprio per questo tempi e modi per collezionare gol e assist.

Quest'anno il tecnico ha leggermente rivisto il suo scacchiere e un calciatore con le caratteristiche tecniche di Dammacco potrebbe esprimersi ancor meglio nel nuovo 3-4-2-1 della Nocerina. L'attaccante pugliese figura già nella lista dei convocati per il prossimo impegno di campionato, previsto per domani pomeriggio in trasferta a Rotonda.

Per la gara coi lucani, Cavallaro ritrova anche l'esperto centrocampista Bovo, per il quale potrebbe spazio a gara in corso in caso di necessità. Restano fuori i vari Al-Tumi (in Nazionale), Donida, Cuomo, Gallo e Mazzeo. Qui di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Pitarresi, Scarpati

DIFENSORI: Bruno, Cason, Garofalo, Menichino, Rizzo, Saporito

CENTROCAMPISTI: Bovo, Chietti, Donnarumma, Esposito, Pietroluongo, Sellitti, Vecchione

ATTACCANTI: Barone, Dammacco, De Martino, Mancino, Palmieri, Simonetti, Talamo