Nocerina «ribaltata» a Francavilla: avanti 0-2, molossi ko nella ripresa

Incredibile sconfitta per la Nocerina sul campo del Francavilla. I rossoneri, in vantaggio per 0-2 dopo pochi minuti del primo tempo, si fanno rimontare nella ripresa dai sinnici che chiudono sul 3-2.

Pessima gestione da parte dei rossoneri, che nei secondi 45 minuti restano anche in 10 uomini per un inutile fallo di De Marino nella metà campo avversaria.

I ragazzi di Zavettieri passano in vantaggio dopo 15 secondi dal fischio d’inizio. Basanisi viene servito in proiezione offensiva, entra in area tra le belle statuine lucane e fa secco il portiere in diagonale. Di maggior pregio il raddoppio, frutto di un calcio di punizione da cineteca di Garofalo da lunghissima distanza. Del Francavilla c’è traccia solo con una girata di Rajkovic che finisce oltre la traversa.

Ma nella ripresa la musica cambia. E il Francavilla ripaga la Nocerina con la stessa moneta. Micidiale l’uno-due firmato da Melillo e Di Ronza nei primi 10 minuti. In occasione del secondo gol, il portiere Stagkos resta infortunato concedendo un nuovo esordio in rossonero del collega Russo.

L’espulsione di De Marino poco prima della mezz’ora anticipa di poco una conclusione di Mancino che si alza di un soffio oltre la traversa. Ma è il Francavilla a trovare la via della rete con Rajkovic, che elude il fuorigioco e tutto solo a centro area finalizza l’assist di Nolè per il definitivo 3-2.

Sconfitta bruciante per i ragazzi di Zavettieri, che smorza in un sol colpo gli entusiasmi scaturiti dal successo casalingo col Gravina. Tuttavia non ci sono grosse ripercussioni in classifica, perché i molossi viaggiano ancora con 6 punti di vantaggio sulla zona playout.