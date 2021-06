Nocerina, rifinitura in chiave playoff: Cavallaro recupera anche Sorgente

Appuntamento playoff per la Nocerina. Domani alle 18 i molossi scenderanno in campo allo stadio Francioni contro il Latina, che ha concluso la stagione regolare al secondo posto nel girone G di Serie D. I pontini hanno a lungo lottato per il vertice del torneo con il Monterosi, crollando però nella seconda parte di stagione, di fronte alla maggiore continuità della formazione viterbese.

I ragazzi di Scudieri approdano ai playoff con l'intenzione di riscattare le delusioni della regular season. E in campo non si vedrà certo un Latina come quello che la scorsa settimana ha rimediato un sonoro 4-0 proprio ad opera della Nocerina. Di contro, i molossi arrivano probabilmente con meno pressioni rispetto ai pontini, inizialmente accreditati per la vittoria finale del campionato. Gara dunque da tripla, per la quale è lecito attendersi anche elevati toni agonistici.

In casa rossonera, mister Cavallaro ha recuperato in extremis anche l'attaccante Sorgente, che ha smaltito i problemi fisici accusati nelle ultime settimane. Pienamente ristabilito anche Garofalo, che non figurava tra i convocati dell'ultima gara con la Vis Artena, salvo poi “apparire” nella distinta consegnata al direttore di gara. Qui di seguito l'elenco completo dei disponibili in casa Nocerina per la sfida di domani.

PORTIERI: Sicignano (2003), Volzone (2000)

DIFENSORI: Donida (1992), Morero (1982), Rizzo (1998), Saporito (2001)

CENTROCAMPISTI: Donnarumma (1998), Esposito (2003), Fois (2002), Garofalo (1984), Katseris (2001), Martinelli (2000), Petito (2002), Pisani (2001), Sellitti (2004), Vecchione (1999)

ATTACCANTI: Dammacco (1998), Diakitè (1993), El Bakhtaoui (1992), Sorgente (1999), Talamo (1996)