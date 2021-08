Nocerina, rinnova il jolly Vecchione: squadra a lavoro al Novi di Angri

Un'altra importante conferma nel gruppo rossonero. La Nocerina ha rinnovato l'accordo con Pierfrancesco Vecchione, jolly classe 1999 che nella scorsa stagione si è messo in evidenza per la sua grande duttilità. Nel corso del campionato, infatti, mister Cavallaro lo ha impiegato praticamente in tutti i ruoli: centrale nella difesa a tre, terzino in una linea a quattro, intermedio di centrocampo, poi quinto di mediana e anche da playmaker.

A parte qualche fisiologica gara sottotono, Vecchione ha dimostrato di meritare la maglia da titolare indipendentemente dall'obbligo degli under, che nella scorsa stagione prevedeva in campo anche un classe '99. Non sarà più under quest'anno, ma è facile ipotizzare che il jolly anche in questa stagione sarà punto fermo della formazione rossonera.

Intanto la squadra ha iniziato ieri il vero e proprio lavoro pre-campionato. Gli allenamenti si tengono sul sintetico dello stadio Pasquale Novi di Angri, gestito da Vincenzo Criscuolo che negli anni scorsi ha allenato la Nocerina in Eccellenza.